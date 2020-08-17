Число смертельных ДТП с грузовиками в Подмосковье увеличилось на 42% за два месяца

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Количество смертельных дорожных аварий с участием грузовиков на дорогах Подмосковья за два месяца увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В Московской области за два месяца увеличилось количество дорожных аварий с участием грузового транспорта. За июнь-июль на дорогах региона погибли более 60 человек в результате ДТП с грузовиками, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшими в ДТП с грузовиками чаще всего становятся водители легкового транспорта, стоящие на аварийке в полосе движения.

Ведомство просит водителей в случае поломки автомобилей съезжать на обочину, а не оставлять машину на проезжей части.

"Выставляя знак аварийной остановки, обязательно используйте световозвращающий жилет и постарайтесь свести к минимум время нахождения на проезжей части, без лишней надобности не выходите из машины", - добавили в пресс-службе министерства.