В Подмосковье до конца года появятся 65 станций для зарядки электротранспорта

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Энергетики Подмосковья установят 65 станций для зарядки электротранспорта до конца 2020 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

"АО "Мособлэнерго" до конца 2020 года планирует установить 25 электрозарядок, интегрируемых в опоры наружного освещения, и 40 отдельностоящих зарядных станций для электротранспорта. Компания является участником проекта "Инфраструктура электротранспорта", в рамках которого в Московской области устанавливаются станции для зарядки тяговых батарей электротранспорта", - говорится в сообщении.

Станции для зарядки электромобилей установят до конца 2020 года по 31 адресу в 19 муниципальных округах. Список адресов был сформирован по результатам опроса жителей о расширении зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах жилых домов.

Специалисты "Мособлэнерго" с января по август 2020 года уже установили 29 электрозарядок в опоры двойного назначения.

Всего в Подмосковье на данный момент в эксплуатации 182 электрозарядные станции, обслуживаемые АО "Мособлэнерго". Станциями с помощью мобильного приложения "Зарядки Мосэнергосбыт" могут бесплатно пользоваться владельцы электротранспорта, электрических самокатов и велосипедов.