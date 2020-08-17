Более 360 здоровых детей родились от родителей с ВИЧ в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Свыше 360 здоровых детей появились на свет от ВИЧ-инфицированных матерей в Московской области с начала года. Это почти на 9% больше аналогичного периода прошлого года, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона в понедельник.

"В Московской области с начала года родилось 365 здоровых детей от ВИЧ-инфицированных матерей, что на 30 малышей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Все дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, принимавших антиретровирусную терапию, рождены здоровыми", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель главного врача Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Елена Дробышевская, которую цитирует пресс-служба, показатель рождаемости здоровых детей ВИЧ-инфицированными матерями в Московской области остается выше, чем средний по стране, и он продолжает увеличиваться. Вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в области практически ликвидирован.

Система здравоохранения Московской области выстроена таким образом, что каждая женщина, имеющая ВИЧ-положительный статус, имеет возможность родить здорового малыша. Вирус иммунодефицита человека может легко передаться от матери ребенку во время беременности, в родах, а также при грудном вскармливании. Поэтому на всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают специалисты центра.

"Деток наблюдают до 1,5 лет. Своевременно назначенная адекватная противовирусная терапия позволит сохранить здоровье как маме, так и малышу. Все лечение предоставляется бесплатно. Для этого нужно только как можно раньше встать на учет в женскую консультацию по месту жительства и посетить врачей-специалистов Московского областного Центра СПИДа", - добавила Дробышевская.