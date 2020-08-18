Более 400 ДТП с мото- и велотранспортом произошло с начала года в Подмосковье

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Свыше четырехсот дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием мото- и велотранспорта зафиксировано с начала года в Московской области. На 60% выросло число погибших велосипедистов по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Рост числа погибших в дорожных авариях с участием мото- и велотранспорта зафиксирован в Московской области. С начала года более 400 ДТП произошло с мото- и велотранспортом. На 60% выросло число погибших велосипедистов - в этом году погибли 15 человек, травмы различной степени тяжести получили 80 велосипедистов, за аналогичный период прошлого года пострадали 104 человека, шестеро погибли", - говорится в сообщении.

Также на дорогах Подмосковья сохраняется высокая аварийность мототранспорта: на сегодняшний день зафиксировано 302 дорожных аварий, в которых погиб 41 мотоциклист, 329 - получили травмы различной степени тяжести.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры и Госавтоинспекция Подмосковья обращает внимание водителей летних видов транспорта на то, что обязательно нужно надевать соответствующую экипировку. Быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать скоростной режим, помнить, что при обгонах и перестроениях вы можете попасть в слепую зону автомобилиста, и он вас не заметит, что может повлечь за собой ДТП.