Интерактивную карту пунктов тестирования на коронавирус разработали в Подмосковье

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Жители Московской области смогут узнать ближайшие к ним пункты тестирования на новую коронавирусную инфекцию с помощью интерактивной карты, размещенной на региональном портале госуслуг. На карте к настоящему времени представлена информация о 260 медучреждениях региона, об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"С середины июля граждане, прибывающие из-за границы, обязаны сдать тест на коронавирус. С помощью интерактивной карты жители и гости нашего региона имеют возможность узнать, в каких ближайших медучреждениях можно пройти тестирование, а также сразу записаться на исследование в удобное время", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максима Рымара.

По его словам, в настоящее время на карте собрана информация о 260 больницах и частных клиниках региона, где проводится тестирование на коронавирус. Планируется, что карта будет обновляться и пополняться новыми адресами пунктов тестирования.

Как пояснили в пресс-службе, карта размещена на региональном портале госуслуг.