Около 2 тыс. детей из малообеспеченных семей в Подмосковье получат в подарок рюкзаки

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Почти 2 тыс. первоклассников из подмосковных семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума получат в подарок рюкзак с анатомической спинкой и канцелярскими принадлежностями, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Подмосковные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения (примерно 13 115 рублей), в которых в этом году ребенок пошел в первый класс в одну из подмосковных школ, получают подарок от губернатора. <...> Подарочный комплект состоит из необходимых школьных принадлежностей на общую сумму 2 600 рублей. В набор вошел ранец с анатомической спинкой, пенал с канцелярскими принадлежностями, тетрадки и другие полезные для первоклассника вещи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выдача рюкзаков для первоклассников организована в управлениях социальной защиты населения. Для получения подарка необходимо обратиться в социальную защиту с необходимым комплектом документов до 5 сентября, выдача подарков будет производиться до 20 сентября.