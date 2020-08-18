Артисты из Бразилии, Кубы, Доминиканы и США выступят на "Jazzовых сезонах" в Подмосковье

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Артисты из Бразилии, Кубы, Доминиканской Республики и США примут участие в VI международном фестивале "Jazzовые сезоны", который пройдет 22 и 23 августа в подмосковном музее-заповеднике "Горки Ленинские". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

"Несмотря на существующие ограничения, у нас остается возможность назвать и этот фестиваль международным, потому что у нас будут артисты из Бразилии, Кубы, Доминиканской Республики, США, которые по тем или иным причинам остались в России", - сказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что на джазовом фестивале также выступят певица Лариса Долина и лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев.

В первый день фестиваля можно будет послушать Ларису Долину, Трио Олега Аккуратова, победителей конкурса #StayHomeJazzChallenge - группу Plank's'Tone, а также кубинский ансамбль Carlos Hechavarria & Jazz Park и квартет музыканта из Бразилии Joander Santos.

А 23 августа на сцену выйдут Сергей Мазаев с Московским джазовым оркестром, певица Fantine и ее группа, победитель международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока Евгений Побожий и его квартет, а также выступит квартет Олега Бутмана и Натальи Смирновой-Бутман.

Гостей фестиваля также ждут спортивные и творческие активности. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Московской области.