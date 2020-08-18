За семь месяцев почти 12 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Подмосковье

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. В медицинские учреждения Подмосковья за семь месяцев поступило почти 12 тыс. обращений по поводу укусов клещей, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

"Управление Роспотребнадзора по Московской области продолжает проведение оперативного мониторинга за активностью клещей. По состоянию на 14 августа 2020 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 11986 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 3774 среди детей. За аналогичный период 2019 года зарегистрирован 23245 случаев, в том числе 6188 среди детей", - говорится в сообщении.

В целях профилактики клещевого энцефалита жителям Подмосковья проводят вакцинацию. По состоянию на 14 августа прививки сделали 2245 человек, в том числе 612 детей. Результаты лабораторных исследований 4024 клещей показали, что в них нет возбудителей клещевого вирусного энцефалита. В 12,7% исследованных клещей были обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,12% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, и в 1,74% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 2189,7 га. Также за семь месяцев этого года было зарегистрировано 39 случаев болезни Лайма, в том числе пять - среди детей, что ниже аналогичного периода прошлого года в два раза (78 случаев, два из них среди детей).

"Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом на территории Московской области не зарегистрировано <...> Эпидемиологическая ситуация за инфекциями, передающимися через укусы клещей, остается на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области", - добавляется в материале.