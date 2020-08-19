Книжный фестиваль "Антоновские яблоки" пройдет в Коломне 12 сентября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ежегодный книжный фестиваль "Антоновские яблоки" состоится в Коломне 12 сентября. Гости фестиваля смогут послушать барочную музыку, пообщаться с писателями и посмотреть спектакли, об этом сообщили в среду в пресс-службе Российского фонда культуры.

"12 сентября 2020 года в Коломне вновь пройдет ежегодный книжный фестиваль "Антоновские яблоки". Старинный город на один день станет литературной столицей Подмосковья", - говорится в сообщении.

Организаторами фестиваля выступают Российский фонд культуры и центр познавательного туризма "Коломенский посад", мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Московской области и администрации Коломенского городского округа.

Главной темой фестиваля в этом году станет "Ткань неспешной жизни". Атмосферу будет задавать барочная музыка в исполнении ансамбля старинной музыки Collegium Musicum. Гости мероприятия смогут посетить открытую литстудию, специальным гостем станет писатель и телеведущий Александр Архангельский. Кроме этого, на фестивале будет представлен большой выбор книг для взрослых и детей, будет открыт английский павильон в рамках программы "Чтение в садах".

Также посетителей ожидает новый театральный формат, где они смогут стать актерами. Так, моноспектакль-променад "Ерофеев и другие ангелы" превратит старую часть Коломны в театральные подмостки. Зрители, слушая спектакль в наушниках, смогут прогуляться по городским улицам вместе с его единственным персонажем - Митей. А спектакль для двоих по мотивам повести Ивана Лажечникова "Беленькие, черненькие и серенькие" перенесет гостей фестиваля в Коломну конца XVIII века.

Фермерская площадка предложит различные деликатесы. Гости фестиваля смогут попробовать дичь высшего качества, продукты из диетического мяса кролика, сыроедческие десерты и витаминные коктейли из свежих фруктов и ягод, а также коломенский калач. "Во время фестиваля на всех площадках гостям и участникам будут предложены защитные маски с символикой фестиваля и санитайзеры. Организаторы также просят гостей и участников фестиваля по возможности соблюдать социальную дистанцию", - добавляется в материале.