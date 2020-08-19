Почти 8,5 тыс. подмосковных семей воспользовались региональным маткапиталом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Средствами регионального материнского капитала распорядились почти 8,5 тыс. семей в Московской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"В рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" 8 352 семьи Подмосковья распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала", - говорится в сообщении.

Так, более 4,4 тыс. семей направили средства на улучшение жилищных условий, 981 человек - на получение образования ребенком (детьми), почти 3 тыс. семей решили потратить маткапитал на получение ежегодной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих детей.

"Право на получение ежегодной выплаты имеет семья, у которой есть неиспользованный сертификат, и при условии рождения (усыновлении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2020 года", - добавила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, чьи слова приводятся в сообщении.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.