Все учителя Подмосковья перед началом учебного года пройдут тестирование на коронавирус

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 19 августа. /ТАСС/. Все преподаватели подмосковных школ пройдут тестирование на новую коронавирусную инфекцию перед началом учебного года, об этом в среду сообщила журналистам министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

"Перед первым сентября у нас все учителя, которые выйдут на работу (их порядка 48 тыс.), будут протестированы на COVID-19", - сказала Каклюгина.

Она отметила, что тестирование уже началось. Планируется, что все преподаватели будут протестированы к 27 августа.

"Если ребенок идет в школу, то ему справка не нужна, за исключением тех детей, которые идут в первый класс. Это требование СанПиНа - перед первым классом ты должен себе завести книжку, пройти обследование и так далее. По детским садам. Если ранее ребенок посещал детский сад, то он приходит, справку ему выдают в детском саду. Мы с Минздравом работу проведем, будет врач в саду осматривать и выдавать справки. Что касается детей, которые идут в детсад впервые, таким детям необходимо обратиться в поликлинику, пройти всех врачей и завести медкарту", - добавила министр.