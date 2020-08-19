Движение на четырех региональных дорогах ограничат в Зарайском городском округе 22 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта на четырех региональных дорогах будет ограничено в Зарайском городском округе 22 августа в связи с проведением полумарафона "ЗаRUNск". Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В городском округе Зарайске в субботу, 22 августа, перекроют движение по четырем региональным дорогам в связи с проведением полумарафона "ЗаRUNск". С 6:00 до 18:00 будет перекрыто движение легкового транспорта по региональным автодорогам Зарайск - Богатищево с 0 по 1,4 км, Луховицы - М-5 "Урал" - Зарайск с 26,5 по 27,3 км, на улицах Первомайской и Урицкого в Зарайске. Автобусное движение будет осуществляться в полном объеме", - говорится в сообщении.

Во время проведения полумарафона безопасность дорожного движения будут обеспечивать сотрудники ГИБДД и волонтеры. В местах перекрытий установят водоналивные блоки и блокираторы, а также предупреждающие знаки.

Ведомство предупреждает водителей быть внимательными и заранее выбирать маршрут и пути объезда.