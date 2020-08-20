Число выздоровевших после коронавируса в Подмосковье превысило 50 тыс.

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Еще 140 пациентов, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция, выздоровели в Московской области, общее число вылечившихся в регионе превысило 50 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Московской области еще 140 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 50 060 заболевших", - говорится в сообщении.