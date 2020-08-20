Более 540 учителей в Подмосковье получат премию за подготовку стобалльников к ЕГЭ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей получат 542 педагога в Московской области за подготовку к ЕГЭ стобалльников. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Результаты экзаменационной кампании показали высокий уровень подготовки наших выпускников. Отдельная благодарность нашим педагогам, в этом году 542 учителя подготовили стобалльников. Все педагоги получат денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей. Также аналогичная сумма будет выплачена ребятам со стобалльным результатом по двум и более предметам", - сказала Каклюгина.

Она добавила, что всего в Московской области зафиксировано 805 стобалльных результатов у выпускников, среди них 200 баллов набрали 48 человек, четверо выпускников набрали 300 баллов сразу по трем предметам.

По словам министра, результаты сдачи ЕГЭ текущего года практически вдвое лучше прошлогодних.