В Подмосковье владельцы сельхозземель оштрафованы за потерю качества почв

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правообладатели сельхозугодий трех городских округов Подмосковья (Богородский, Чехов, Павловский Посад) получили штрафы за отсутствие мер по сбережению своих земель и улучшению качества почв. Десять владельцев сельхозземель были оштрафованы на общую сумму около 1,2 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Минмособлимущества.

"Каждый владелец сельхозземель должен проводить мероприятия по защите и охране почв от ветровой, водной эрозии, ухудшающей качественное состояние земель. Сухая трава в пожароопасный сезон может стать причиной пожара, борщевик - причиной ожогов у людей, а эрозия почв - причиной снижения плодородности почвы. В результате рассмотрения дел Россельхознадзором десять правообладателей оштрафованы за отсутствие проведения мер по защите своих сельхозземель на общую сумму около 1,2 млн рублей. Юрлица в Богородском городском округе и Павловском Посаде, во владении у которых более 23 га сельхозземель, оштрафованы на 500 тыс. рублей каждый, а в Чехове восемь собственников земель сельхозназначения площадью от 2 до 6 га оштрафованы каждый на 20 тыс. рублей", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Пресс-служба уточнила, что собственникам земель необходимо устранить нарушения в установленный срок.