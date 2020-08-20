Куракин получил самый большой доход среди зампредов правительства Подмосковья в 2019 году

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин задекларировал по итогам 2019 года доход на сумму 14,1 млн рублей. Это самый высокий показатель среди руководящего состава правительства Подмосковья, следует из декларации, опубликованной в четверг на сайте регионального правительства.

Согласно документу, в собственности у Куракина находятся земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, жилой дом - около 192 кв. м, квартира - почти 202 кв. м и гараж в 16,1 кв. м. Также он владеет мотоциклами MV Agusta Turismo Veloce Lusso 800 и Honda CB 1100 CA. В прошлом году доход Куракина также был выше доходов остальных представителей руководящего состава правительства региона и составил 39,4 млн рублей.

Второй самый большой доход задекларировал зампред правительства региона Вячеслав Духин, который был назначен на эту должность в июле. Согласно представленным данным, в 2019 году Духин заработал 12,7 млн рублей. В его собственности находятся 15 земельных участков, размер самого большого из них достигает 1 018 531 кв. м.

Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков по итогам прошлого года заработал 11,3 млн рублей - это на 1 млн рублей больше итогов 2018 года. В перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании Трескова, входят коттедж площадью 300 кв. м и квартира в 277,5 кв. м. Первый вице-губернатор области Ильдар Габдрахманов задекларировал доход на сумму свыше 10,2 млн рублей. Он владеет земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м, жилым зданием в 485,3 кв. м и гаражом в 81,7 кв. м. Вице-губернатор региона Наталья Виртуозова задекларировала 9 млн рублей по итогам работы в 2019 году. В ее собственности находятся две квартиры площадью 61,4 кв. м и 97,7 кв.м, а также машиноместо.

Наибольший доход, представленный в декларации, зафиксирован у уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой - 43,8 млн рублей. Отмечается, что она владеет земельным участком размером 958 кв. м, жилым домом в 140 кв. м, а также частью квартиры и баней. Кроме того, в ее распоряжении имеются автомобили Jaguar XE и Honda CR-V.

Среди супругов руководящего состава правительства Подмосковья самый высокий доход зафиксирован у жены Габдрахманова - она задекларировала более 41 млн рублей.