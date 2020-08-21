Выставка ленд-арта "ЧА ЩА. Выставка в лесах" пройдет в Подмосковье осенью

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Выставка ленд-арта "ЧА ЩА. Выставка в лесах" пройдет в Подмосковье с 20 сентября по 20 октября. Она объединила 42 объекта 28 авторов, а художником-оформителем проекта выступил Павел Пепперштейн, сообщает в пятницу пресс-служба организаторов проекта.

"Галерея JART при участии курорта "ПИРогово" представляет масштабный проект ленд-арта "ЧА ЩА. Выставка в лесах", исследующий лес как важный феномен культуры в контексте изменений, которые принес 2020 год. С 20 сентября по 20 октября 2020 года в лесу курорта "ПИРогово" будут показаны сайт-специфик объекты, большая часть которых была создана специально для проекта ведущими российскими художниками", - говорится в сообщении.

Всего в проект вошли 42 объекта 28 авторов. Вход на выставку будет бесплатным, а сориентироваться гостям поможет карта с маршрутом. "ЧА ЩА. Выставка в лесах" разделена на несколько тематических разделов. Один из них - "Укрытия и убежища", где представлена работа Игоря Макаревича и Елены Елагиной "Художественная галерея в землянке".

"В целях самоизоляции и большего единения с природой художники создали галерею в землянке на опушке леса. Здесь же объект Владимира Архипова "Летний душ Александра", найденный Ириной Кулик и Сергеем Хачатуровым в 2007 году и сохраненный художником", - говорят организаторы. Арт-группа "Художественное уединение" покажет более 10 проектов, среди которых "Соборный шатер Шалаш". В разделе "Места уединения" - работа Юли Несис "Лабиринт".

Тема "Скрытая жизнь" представлена, в том числе, работой Валерия Кошлякова "Иконос", "Лесные монологи" - "Краем чудес" Павла Отдельнова, а "Лесной контекст" - инсталляцией "Легкие пространства" Франциско Инфанте и Нонны Горюновой. Среди других тем - "Памятники прошлому", "Акции на пленэре", "Ужас и абсурд", "Лесные монологи", "Скрывающее искусство". "Художником-оформителем проекта выступил Павел Пепперштейн. Он создал один из объектов выставки - "Мебель в лесах", каталог и карту проекта, а также работу "ЧАЩА", которая стала главным имиджем выставки", - говорится в сообщении.

"Идея заменить обычное городское пространство лесной чащей пришла нам в голову задолго до вспышки коронавирусной эпидемии, но оказалась очень кстати в момент форс-мажорного закрытия всех музеев и выставочных залов. Собравшиеся вместе авторы показывают свои позиции и высказывания, вырабатывая некий общий стиль-дух события, непосредственно привязанный к "гению места", - отмечает куратор выставки Андрей Ерофеев.