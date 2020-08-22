Более 300 фермеров из 40 регионов приедут на гастрономический фестиваль в Подмосковье

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Всероссийский гастрономический фестиваль "Сыр пир мир" пройдет в Подмосковье с 27 по 30 августа. В нем примут участие свыше 300 фермеров из 40 регионов России, сообщили в субботу в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"27-30 августа в городском округе Истра состоится Всероссийский гастрономический фестиваль "Сыр пир мир". Он станет в этом году завершающим мероприятием губернаторского проекта "Лето в Подмосковье". Фестиваль пройдет в четвертый раз на территории сыроварни "Русский пармезан" в деревне Дубровское. "Сыр пир мир" приобретает федеральный масштаб, к нам едут свыше 300 фермеров из более 40 регионов страны", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Натальи Виртуозовой.

Она добавила, что гости фестиваля смогут попробовать и купить 700 сортов сыра отечественного производства. Будут также представлены вина, колбасы, хлеб, молочная продукция, сладости, мед, квас, пиво, сидр, чай, мука, другие продукты, а также ремесленная продукция. Для тех, кто не привык к большому скоплению людей, лучше всего посетить фестиваль в четверг-пятницу.

По традиции на фестивале пройдет конкурс "Лучший сыр России" - экспертное жюри выявит победителей в 12 номинациях. Кроме того, определится лучший сырный сомелье - 10 специалистов по сыру будут соперничать в пяти дисциплинах. Маленьких гостей фестиваля ждут развлечения на батутах и мастер-классы. Также будет работать большая зона фудкорта, где можно попробовать вкусные блюда.

"Мы постарались сделать так, чтобы на нашем фестивале были максимально соблюдены требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Все, кто везет нам свою продукцию, должны иметь справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Продавцы должны находиться за прилавками в масках и перчатках. Сами шатры будут открытыми, проветриваемыми, оснащенными санитайзерами. Возле павильонов установят устройства для дезинфекции рук", - приводятся в сообщении слова организатора фестиваля Олега Сироты.

Посетителям также необходимо носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 м. Вход на фестиваль - бесплатный. Подробная информация - на туристическом портале Подмосковья.