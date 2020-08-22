Парашютисты развернули самый большой в мире флаг России в небе Подмосковья

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российский триколор в 5 тыс. кв. м, который развернули парашютисты в небе над Московской областью в честь Дня российского флага, стал самым большим в мире флагом с которым совершался прыжок. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе холдинга "Технодинамика" (госкорпорации "Ростех"), который выступил организатором мероприятия.

"Холдинг "Технодинамика" развернул в небе над Подмосковьем российский триколор размером с футбольное поле - площадь стяга составила 5 000 кв. м. Достижение посвящено Дню Флага России, который отмечается 22 августа. Приглашенные эксперты Книги "Гиннесс. Мировые рекорды" зафиксировали рекорд, но отказались официально его регистрировать из-за санкции в отношении России. Действующий рекорд принадлежит представителям ОАЭ, которые раскрыли в небе государственный флаг размером 4 885,65 кв. м", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС советник генерального директора холдинга по парашютостроению Сергей Хурсевич, прыжок с флагом такого размера наглядно демонстрирует высокий уровень развития российского парашютостроения.

"Это говорит о том, что у нас есть парашютная система, которая в состоянии удержать такой флаг. Чтобы парашютист мог прыгать с флагом таких размеров необходимо, чтобы изделие было не очень тяжелым. И наша российская промышленность смогла создать ткань, которая примерно в два с половиной раза легче, чем парашютная ткань. И самое главное - у нас самые лучшие в мире парашютисты, которые в состоянии выполнить такой прыжок", - сказал он.

Хурсевич также уточнил, что непосредственно подготовка самого флага и прыжка заняла около месяца. А мировая практика прыжков с флагами больших размеров в сотни квадратных метров насчитывает около 10 лет.

Уникальный триколор

Специально для пошива стяга на королевской фабрике "Передовая текстильщица" была создана сверхтонкая ткань.

"Ткань изготавливалась на протяжении месяца в двухсменном режиме работы фабрики. Для России эта ткань уникальна. Дело в том, что она практически невесома - 18 граммов на метр", - рассказала представитель фабрики-изготовителя Ирина Петрушина.

Несмотря на невесомость и полупрозрачность ткани, флаг, равный по размерам футбольному полю, имеет вес около 100 килограммов. Для выполнения прыжка, триколор вместе с грузовой системой был уложен в специальный ранец. И если с укладкой обычного парашюта может справиться один человек за 10 минут, то в этом случае укладкой флага занимались 15 человек, и у них ушло на это около полутора часов.

Для прыжка использовали экспериментальную парашютную систему типа "крыло", разработанную НИИ "Парашютостроения" холдинга "Технодинамика". Задача парашюта была не только держать общий вес больше 200 кг, но и быть управляемой и устойчивой даже с тяжелым аэродинамическим грузом.

Сложнейший прыжок совершил инструктор по парашютно-десантной подготовке "Аэрограда Коломна" Олег Тощев, за плечами которого колоссальный опыт и почти 4 000 прыжков.

Отказ Книги рекордов Гиннесса

Прыжок с самым большим в мире флагом, который когда-либо раскрывали в небе, законно должен был войти в Книгу рекордов Гиннесса. Несмотря на то, что с технической точки зрения все состоялось, и приглашенные эксперты Книги "Гиннесс. Мировые рекорды" зафиксировали рекорд, они отказались официально его регистрировать из-за санкций в отношении России.

Поскольку из-за пандемии эксперты Книги "Гиннесс. Мировые рекорды" не смогли приехать в Россию, фиксировать достижение пришлось в дистанционном формате. Представители Книги были на связи с организаторами мероприятия по Skype. На аэродроме, согласно правилам дистанционного утверждения мирового рекорда, присутствовали независимые наблюдатели и приглашенный эксперт, проводивший измерения разложенного на летном поле стяга.

Однако после прыжка и проведения всех формальных процедур представители Книги "Гиннесс. Мировые рекорды" направили в адрес "Технодинамики" письмо, в котором сообщили что "в связи с торговыми ограничениями между компанией "Технодинамика" и Соединенными Штатами, у нас нет другого выбора, кроме как немедленно отозвать наши услуги".

"Рекорд можно не зарегистрировать, но его нельзя отменить, он состоялся и вошел в историю. Тем самым мы подтвердили наши лидерские позиции в области производства парашютных систем и мастерства наших спортсменов не только в России, но и в мире. Благодарю всех наших специалистов за профессионализм и целеустремленность в достижении поставленных целей!", - отметил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.