В Московской области 1 сентября откроют 16 новых школ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Власти Московской области откроют 1 сентября 16 новых школ, это позволит снять вторую смену. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Мы первого сентября откроем 16 школ, к концу года - где-то 25. Все это позволяет снимать вторую смену. В каждом городе Подмосковья мы строим школы. В каждом городе Подмосковья мы делаем капитальный ремонт", - сказал он.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в январе следующего года в Подмосковье также планируется открыть 17 школ и пристроек, восемь детских садов.