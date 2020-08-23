Власти Подмосковья не планируют прекращать тестирование на коронавирус в области

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус в Подмосковье не планируют прекращать в ближайшее время. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью передаче "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" .

"Тестирования доступны в поликлиниках. Когда у тебя нет симптомов, то, конечно, можешь пройти его бесплатно. Это и ПЦР, и ИФА-тест. Приходи в поликлинику, врач направит тебя, и ты сдашь анализ. Сворачивать тестирование не собираемся", - сказал Воробьев.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, согласно статистике ситуация улучшилась. Всего выявлено 66 853 случаев заражения, выздоровели 50 348 человек, умерли 1 161.