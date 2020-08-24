Более 16 тыс. школьников Подмосковья зарегистрировались на платформе для профориентации

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Свыше 16 тыс. учеников 6-11 классов школ Московской области зарегистрировались на платформе проекта по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Свыше 16 тыс. школьников из Подмосковья - учащиеся 6-11 классов зарегистрировались на электронной платформе проекта "Билет в будущее". Нашими ребятами уже пройдено порядка 45 тыс. тестов на определение своих профессиональных предпочтений", - приводят в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что проект "Билет в будущее" реализуется во всех городских округах региона. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.

"В этом году мероприятия проекта пройдут на 54 подмосковных площадках - это наши колледжи и вузы. С 22 августа на них уже проводятся практические мероприятия в очном и онлайн форматах", - добавила министр.

Проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов "Билет в будущее" реализуют по поручению президента Владимира Путина в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

В пресс-службе министерства ТАСС уточнили, что проект стартовал в Подмосковье с 7 июля.