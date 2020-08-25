Диспансеризацию и профосмотры возобновили в Подмосковье

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Проведение диспансеризации и профосмотров, приостановленных ранее из-за пандемии коронавируса, возобновили в Московской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Улучшение ситуации с коронавирусом в Московской области позволило возобновить проведение диспансеризации и профосмотров, приостановленных на время пандемии. <...> Для прохождения диспансеризации и профосмотров необходимо записаться на прием к лечащему врачу-терапевту. Сделать это можно через колл-центр губернатора 8-800-550-50-30 или через портал госуслуг", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что при посещении поликлиник необходимо соблюдать новые санитарно-эпидемиологические требования: входить в медучреждение можно только в маске и перчатках, также следует сохранять социальную дистанцию.

"Регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет обнаружить заболевание на ранних стадиях, своевременно провести дообследование по показаниям и назначить лечение", - процитировали в пресс-службе слова заместителя министра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой.