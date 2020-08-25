Власти Подмосковья за три года выделили более 260 млн рублей на поддержку сыроваров

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Производители сыра в Московской области за последние три года получили гранты на общую сумму более 260 млн рублей. Средства на поддержку сыроваров выделяются из регионального бюджета, об этом во вторник сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Эффективной мерой поддержки малых предприятий, занимающихся молочным животноводством, является грантовая поддержка производителей сыра. Гранты на поддержку сыроваров предоставляются только в Московской области и только за счет регионального бюджета. За период с 2017 по 2019 год общий объем поддержки составил 260 млн рублей", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что в 2017 году впервые в Московской области и в России провели конкурсные мероприятия по предоставлению грантов малым формам хозяйствования, которые производят сыры на территории Подмосковья.

"На эти деньги сыроделы отремонтировали, реконструировали и приобрели более 10 современных модульных сыроварен, закупили современное оборудование и технику для переработки молока, производства, хранения и сбыта сыров", - добавил Разин.

По его словам, за три года было предоставлено 11 грантов на поддержку сыроделов региона.

"Планируемое увеличение мощности сырного производства в результате составит более 4 тыс. кг сыра в сутки", - заявил Разин.

Уточняется, что максимальный размер гранта составляет около 35 млн рублей, который не должен превышать 60% от затрат по плану развития, 40% - собственные средства фермера.

Ранее Разин сообщал, что Московская область может стать лидером в РФ по производству сыров к концу 2021 года.