Программу наставничества для начинающих предпринимателей запустят в Подмосковье

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Начинающие предприниматели Подмосковья смогут принять участие в проекте "Программа наставничества", в рамках которого успешные бизнесмены представят навыки ведения своего дела. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в проекте "Программа наставничества". Он позволит начинающим предпринимателям познакомиться с опытом успешных коллег и развить собственные знания и навыки ведения бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа реализуется Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области при поддержке Минэкономразвития России.

"К участию в "Программе наставничества" уже приглашены более 40 бизнесменов и руководителей высшего звена различных сфер деятельности. Опыт общения с успешными коллегами будет полезен начинающим предпринимателям", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

Как рассказали в пресс-службе, в рамках программы предприниматели получат возможность вместе с наставником пройти путь развития проекта от поиска бизнес-идеи до запуска или оптимизации модели проекта. Начало курса запланировано на 31 августа, он продлится шесть недель. Для начинающих предпринимателей участие в программе бесплатное.