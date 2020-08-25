Уроки о раздельном сборе мусора пройдут на комплексах по переработке отходов в Подмосковье

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Уроки, посвященные переработке и раздельному сбору мусора, проведут для школьников на комплексах по переработке отходов (КПО) в Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

"С начала учебного года на подмосковных комплексах по переработке отходов для школьников начнутся эко-уроки, посвященные правильному управлению, переработке и раздельному сбору твердых коммунальных отходов. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в просветительских целях на всех КПО организованы музеи-экспозиции развития отрасли", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, уже на шести КПО заработали тематические музеи развития отрасли по обращению с отходами. Там организованы учебные классы и выставочные залы, представлены макеты самих предприятий.

"Сегодня в Московской области особенное внимание уделяется просветительской работе с жителями по разъяснению всех самых важных событий, происходящих в отрасли переработки коммунальных отходов. Важным этапом такой работы являются образовательные мероприятия для детей. Для этого на всех действующих КПО организованы музеи с лекториями, где ребятишки смогут увидеть вторую жизнь старых вещей, познакомится с передовыми отечественными технологиями сортировки, переработки и утилизации коммунальных отходов, получить актуальные, прочные знания о том, как правильно сортировать и управлять бытовыми отходами, увидеть, во что превращаются отходы, которые они сортируют и выбрасывают в синие баки у своего дома", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

С сентября музеи будут доступны для экскурсий школьникам, учащимся экологических отделений вузов, эко-активистам по предварительной записи у администрации предприятий.