Первая в Подмосковье модельная библиотека откроется 26 августа в Егорьевске

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Первая из пяти модельных библиотек, создаваемых в Подмосковье в рамках реализации национального проекта "Культура", откроется в Егорьевске 26 августа. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры региона во вторник.

"Появление новой библиотеки - это всегда событие в жизни маленького города, а открытие модельной библиотеки нового поколения - праздник особый. Благодаря национальному проекту "Культура" в Московской области в этом году будут открыты пять таких библиотек: в Егорьевске, Сергиевом Посаде, Коломне, Клину и Балашихе. 26 августа открывается первая из них - в Егорьевске. Это будет настоящая премьера. Библиотека впервые откроет свои двери в новом качестве модельной. Благодаря нацпроекту удалось превратить библиотеку в современное комфортное и насыщенное пространство, рассчитанное на разные группы пользователей: от малышей до людей старшего поколения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что на предоставленные из федерального бюджета средства удалось обновить книжный фонд, оснастить библиотеку интерактивной техникой. Также в помещении организована ТВ-студия, языковые курсы и лекторий. В перспективе здесь появится библиотечная площадка на улице с велопарковкой и летним читальным залом.

Модельная библиотека - это образцовая библиотека, расположенная в благоустроенном помещении, располагающая хорошо укомплектованным многоотраслевым фондом, оснащенная современным компьютерным оборудованием, использующая в своей работе новейшие информационные технологии.

Нацпроект "Культура" - национальный проект Российской Федерации на период 2019-2024 годов, поддержанный президентом России Владимиром Путиным. Одна из целей нацпроекта - переоснащение более 660 библиотек по модельному стандарту.