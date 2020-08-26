Гроза с дождем и сильный ветер ожидаются в Подмосковье до вечера среды

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре до вечера среды.

"В ближайший час и до 21:00 мск 26 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем, усиление ветра до 12-15 метров в секунду", - сообщили ТАСС в подмосковном главке МЧС.

В ведомстве в связи с этим предупредили, что при порывистом ветре нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, по возможности парковать машину в гараже, а при его отсутствии вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Кроме того, на улице нужно обходить шаткие конструкции и дома с неустойчивой кровлей. Во время грозы рекомендуется по возможности не выходить из дома.