Около 70% педагогов прошли тестирование на коронавирус в Подмосковье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тестирование педагогов на наличие новой коронавирусной инфекции началось в Московской области 17 августа, к настоящему моменту тестирование прошли более 70% преподавателей. У 8,2% учителей обнаружены антитела к инфекции, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Еще с 17 августа мы начали проводить ИФА-исследования педагогам подмосковных школ. На данный момент 71,8% учителей уже прошли тестирование - это порядка 34,5 тыс. человек. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у 8,2% педагогов", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Как пояснили в пресс-службе, всего к началу нового учебного года в Московской области планируется протестировать на наличие новой коронавирусной инфекции порядка 48 тыс. преподавателей.

Ранее министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина сообщила, что все школы региона начнут работу в традиционном режиме с 1 сентября.