Движение по новому путепроводу открыли в Дедовске

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Рабочее движение открыли по новому путепроводу в Дедовске. Он обеспечит беспрепятственный выезд на Волоколамское шоссе жителям города. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В 2016 году жители Дедовска обратились с просьбой решить давнюю проблему пробок на железнодорожном переезде. Проехать из одной части города в другую было делом долгим, утомительным и небезопасным. Но теперь все это в прошлом. Президентский проект "Безопасные и качественные дороги" позволил нам построить здесь удобный путепровод. Сегодня мы его открыли. Работы не останавливались даже во время пандемии, поэтому удалось открыть движение раньше обещанного срока. Хочу поблагодарить всех, кто добросовестно трудился на этом объекте", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Андрея Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что дорога обеспечит беспрепятственное и безопасное транспортное сообщение через железную дорогу с выездом на Волоколамское шоссе. Жители Дедовска смогут ежедневно экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов, а из центра города до Волоколамского шоссе можно будет добраться за 5 минут.

"Для удобства передвижения с сегодняшнего дня мы меняем схему маршрутов № 498-го и 173-го автобусов, они будут идти по этому путепроводу. На Гражданской улице около домов № 2 и № 4 устанавливаем две остановки. Этот путепровод соединил две части города. Железнодорожный переезд уже закрыт, а впоследствии будет ликвидирован", - процитировали в ведомстве слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В сообщении поясняется, что открывшийся путепровод стал частью транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожной. Общая протяженность участка дороги - 2,2 км, а путепровода - 130 м. Новый дорожный объект оборудован шумозащитными экранами, наружным освещением, ливневой канализацией. Он имеет две полосы движения с расчетной скоростью 70 км/ч, перспективная пропускная способность - порядка 14 тыс. автомобилей в сутки.