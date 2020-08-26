Энергетики в Подмосковье переведены в режим повышенной готовности из-за сильных дождей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Крупные электросетевые компании Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

"26.08.2020 Крупные сетевые компании ПАО "Россети Московский регион" (филиалы ЮЭС и ВЭС) и АО "Мособлэнерго" перешли на усиленный режим работы. В связи с ухудшением погодных условий, сильным ветром, 26 августа 2020 года с 14:00 на территории региона введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с. Кроме того, местами пройдут сильные дожди с грозой, возможны обрывы линий электропередачи и падение деревьев. Жителей Подмосковья попросили не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями и не парковать под ними автомобили.

"Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. <...> Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении", - приводятся в релизе слова министра энергетики Московской области Александра Самарина.