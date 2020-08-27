Почти 50 подмосковных больниц оснастят оборудованием для диагностики зрения в 2020 году

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Более 140 единиц медтехники для диагностики заболеваний органа зрения поступят в 2020 году в почти 50 подмосковных медицинских организаций по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Не всегда заболевания органов зрения имеют выраженную симптоматику, некоторые патологии до определенного момента протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследование у офтальмолога, чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение. Минздравом Московской области закуплено новое офтальмологическое оборудование в 48 медорганизаций Подмосковья - это аппараты для измерения внутриглазного давления, ультразвуковые диагностические приборы, ретинальные камеры и другая медтехника", - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в медучреждения Подмосковья в нынешнем году поступит более 140 единиц медтехники для диагностики зрения, которое закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Новая медтехника в ближайшее время поступит в Видновскую, Ивантеевскую, Одинцовскую, Балашихинскую и другие медорагнизации.