До 2 тыс. льготников Подмосковья оформили проезд к месту лечения через электронный сервис

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Почти 2 тыс. подмосковных льготников воспользовались в 2020 году сервисом по предоставлению бесплатного проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно с помощью выдачи электронных талонов. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"В 2020 году льготные категории граждан Московской области оформили более 1,9 тыс. билетов на проезд к месту санаторно-курортного лечения и обратно с помощью нового электронного сервиса, реализованного в Московской области, позволяющего не выходя из дома приобрести билет на поезд дальнего следования с помощью сайта РЖД", - говорится в сообщении.

Как уточнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, чьи слова приводятся в сообщении, подмосковным льготникам для оформления бесплатных талонов на проезд в санаторий необходимо подать заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг, где им присвоят персональный номер электронного талона, с помощью которого бесплатный билет можно будет приобрести на сайте РЖД или в кассе перевозчика.

До конца года путевками на санаторно-курортное лечение обеспечат более 25 тыс. льготников Московской области.