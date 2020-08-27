Андрей Воробьев сообщил, что гастрономический фестиваль в Истре направлен на поддержку МСП

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Всероссийский гастрономический фестиваль фермерской продукции "Сыр. Пир. Мир", который проходит в Истре с 27 по 30 августа, направлен на помощь представителям малого бизнеса после волны новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В деревне Дубровское проходит Всероссийский гастрономический фестиваль фермерской продукции "Сыр. Пир. Мир". Уже который год, чтобы поддержать предпринимателей, его проводит правительство Московской области. Он стал настоящим спасением для представителей малого бизнеса - раньше они продавали свой товар в основном на ярмарках, а из-за пандемии они были закрыты", - говорится в тексте.

Отмечается, что при посещении фестиваля губернатор обсудил с фермерами условия работы во время пандемии и необходимые меры поддержки. "Было очень много заявок, Роспотребнадзор не мог всем разрешить, но то, что они дали нам возможность сегодня встречаться с фермерами, и предприятиям и фермерам продавать свою продукцию - для нас это очень важно", - сказал Воробьев.

Всероссийский гастрономический фестиваль фермерской продукции проходит в Подмосковье в пятый раз.