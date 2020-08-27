Власти заявили о готовности электрической сети Подмосковья к отопительному сезону

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Электрические сети "Мособлэнерго" завершили все мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону в Московской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

"Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения ремонтных работ, связанное с эпидемиологической ситуацией в регионе, энергетики успевают качественно подготовить электрические сети к осенне-зимнему периоду. <…> Электрические сети "Мособлэнерго" подготовлены к отопительному сезону на 100%", - сказал министр энергетикам Московской области Александр Самарин, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что специалисты завершили капитальный ремонт на 130,1 км. воздушных и кабельных линиях электропередачи, отремонтировали электрооборудование 60 трансформаторных подстанций и 80 единиц подстанционного оборудования, включая силовые трансформаторы, а также привели в порядок строительную часть 188 подстанций различного типа.

Также в рамках инвестиционной программы проведено строительство и реконструкция 238,4 км. воздушных и кабельных линий электропередачи, введено свыше 79 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Кроме этого, персонал "Мособлэнерго" прошел дополнительное обучение, а в филиалах компании прошли противоаварийные и противопожарные тренировки, в том числе по восстановлению электроснабжения в условиях низких температур. К новому отопительному сезону подготовлено более 1,4 тыс. единиц автотранспортной и специальной техники.

"Завершением подготовительной кампании станет определение и оценка показателей, условий готовности АО "Мособлэнерго" к работе в отопительный сезон Министерством энергетики Российской Федерации с выдачей АО "Мособлэнерго" паспорта готовности к работе в отопительный период 2020-2021 годов", - добавляется в материале.

Ежедневно в круглосуточном режиме почти 70 бригад "Мособлэнерго" дежурят для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций. При возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно привлекаются еще 186 бригад.