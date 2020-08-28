Строительство путепровода в рамках Северного обхода Лобни начнется в октябре

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют начать строительство путепровода в рамках Северного обхода Лобни не позднее октября. В настоящее время объявлен конкурс по выбору подрядчика на проведение работ, об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Построить путепровод в рамках первого этапа реализации Северного обхода Лобни планируется в период с 2020-2022 годы. Учитывая социальную значимость данного путепровода и как его ждут жители округа, мы рассчитываем приступить к строительству объекта после определения подрядчика и заключения госконтракта, но не позднее октября 2020 года. Также с 2021 года по 2022 год планируется построить первый этап Северного обхода, который обеспечит связь Дмитровского и Рогачевского шоссе с обходом существующего переезда", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

Он добавил, что строительство путепровода стало возможным благодаря выделению софинансирования из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей, остальная часть выделена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева из дорожного фонда Московской области. "Новая дорога с путепроводом станет удобной альтернативой существующим переездам через улицы Центральная и Батарейная", - отметил министр.

Также сообщается, что в настоящее время объявлен конкурс по выбору подрядчика на строительство путепровода. Открытый аукцион проходит на портале госзакупок до 14 сентября. Начальная цена контракта на строительство составляет 2,088 млрд рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ Московской области "Дирекция дорожного строительства".

Как пояснили в пресс-службе, проект строительства Северного обхода Лобни будет осуществляться в три этапа. Общая протяженность дороги составит около 7 км. Она разгрузит улично-дорожную сеть Лобни, напрямую связав Рогачевское и Дмитровское шоссе, а также позволит транспортным потокам Рогачевского направления без задержек обходить городскую застройку.