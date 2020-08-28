В Подмосковье задержали мужчину, налившего в фонтан моющее средство

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в подмосковном Серпухове мужчину, который влил в фонтан две бутылки моющего средства, чтобы произвести впечатление на девушку и сделать фотографии. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службе ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Полицейскими установлено, что двое молодых людей налили две бутылки моющего средства в фонтан. В результате образовалась обильная пена, которая распространилась за пределы фонтана, что повлекло аварийную ситуацию. Ущерб от действий данных лиц составил свыше 55 тыс. рублей. При изучении записей камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили и задержали одного из правонарушителей. Им оказался 28-летний уроженец Калужской области", - сказала она.

По ее словам, молодой человек объяснил свой поступок тем, что хотел произвести впечатление на девушку, которая находилась вместе с ним, и сделать красивые фотографии. В настоящее время по данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело о вандализме.