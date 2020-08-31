Полигон ТКО "Ядрово" может быть закрыт по результатам проверки Росприроднадзора

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор начал проверку полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Ядрово" в понедельник, 31 августа. Глава ведомства Светлана Радионова не исключает, что по итогам проверки он будет закрыт, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.

"31 августа на полигон приехала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Она осмотрела объект: закрытую часть и эксплуатирующийся участок, посетила сортировочную станцию, работающую рядом с полигоном, пообщалась с экологическими активистами и прессой. <...> Она не исключила, что по результатам проверки полигон будет закрыт", - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что проверочные мероприятия должны завершиться через 20 рабочих дней. По итогам проверки будут выданы предписания о выявленных нарушениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что полигон ТКО "Ядрово" в Волоколамском городском округе Московской области закроется 15 декабря.

О полигоне

С февраля 2018 года жители Волоколамского района жаловались на неприятный запах, распространяющийся с полигона "Ядрово". 21 марта 77 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия, их родители связали происшествие с очередным выбросом свалочного газа с полигона. Позднее врачи опровергли эту версию. 14 апреля 2018 года старую, заполненную мусором часть полигона, с которой распространялся неприятный запах, закрыли для приема отходов и к 14 июня возвели на ней систему утилизации газа.

Эксплуатация свалки находится в компетенции Министерства ЖКХ Подмосковья, экологический контроль и рекультивация закрытой части - министерства экологии и природопользования региона.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.