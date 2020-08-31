Около 70 участков дорог рядом со школами и детсадами отремонтировали в Подмосковье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Порядка 70 участков дорог, которые ведут к детским садам и школам, отремонтировали к началу нового учебного года в Московской области. Также была обновлена дорожная разметка на 1,4 тыс. пешеходных переходов, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"К началу нового учебного года дорожные службы Подмосковья отремонтировали 70 участков региональных дорог протяженностью свыше 200 км, которые ведут к детским садам, школам и учреждениям среднего и высшего образования. Также для улучшения безопасности обновили разметку на 1,4 тыс. пешеходных переходов возле школ и детских садов", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что особое внимание было уделено безопасности подходов и пешеходных переходов к образовательным учреждениям. Всего за два года в нормативное состояние привели около 500 пешеходных переходов на дорогах регионального и муниципального значения. Также дополнительно были обследованы 400 пешеходных переходов, после чего у некоторых образовательных учреждений было скорректировано расположение существующих переходов, согласно маршрутам школьников.