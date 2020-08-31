В Подмосковье более 100 тыс. детей отдохнули в летних лагерях в 2020 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 100 тыс. детей, из которых почти 24 тыс. попали в трудную жизненную ситуацию, отдохнули и оздоровились в загородных лагерях отдыха и санаторно-курортных организациях Подмосковья с 15 июля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

"Отдых был организован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями Роспотребнадзора. Летняя оздоровительная кампания началась с 15 июля и состояла всего из двух смен. Загрузка оздоровительных лагерей составила не более 50% от проектной мощности", - приводятся слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Она отметила, что в первую смену (с июля 2020 года) на территории Московской области работали 49 оздоровительных организаций. Во вторую смену (август 2020 года) работало 483 лагеря, в том числе: 61 загородный лагерь и 422 лагеря с дневным пребыванием.

"В загородных лагерях отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных организациях отдохнули - 27 903 ребенка, в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - 19 306 детей, в лагерях труда и отдыха - 1 352 ребенка, в детских специализированных (профильных) лагерях и детских лагерях различной тематической направленности - 2 487 детей. Около 50 тыс. детей были охвачены иными формами отдыха, в том числе малозатратными", - подчеркнула министр.

Сейчас в Московской области проживает порядка 684 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет, из них около 86 тыс. детей находятся в трудной жизненной ситуации. В сообщении говорится, что при подаче заявления на предоставление путевки достаточно воспользоваться региональным порталом госуслуг.