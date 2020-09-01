Антитела к коронавирусу обнаружили у 6,9% учителей Подмосковья

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 48 тыс. преподавателей Московской области прошли тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции к началу нового учебного года, у 6,9% обнаружены антитела к инфекции. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В течение двух недель мы проводили ИФА-тестирования педагогам перед новым учебным годом. Анализ проводился бесплатно. У 3% прошедших исследование заболевание выявлено в активной фазе. Все они находятся под медицинским наблюдением и не допущены к проведению занятий. Антитела к новой коронавирусной инфекции выявлены у 6,9% учителей", - процитировали в ведомстве слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Как рассказали в пресс-службе, в общей сложности тестирование на коронавирус прошли более 48 тыс. учителей. Иммуноферментный анализ крови позволяет заподозрить заболевание в активной стадии или определить наличие уже сформировавшегося иммунитета к коронавирусу.