В собраниях собственников квартир в Подмосковье можно будет принимать участие онлайн

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Владельцы квартир в многоквартирных домах Московской области смогут принимать участие в собраниях собственников в онлайн-формате, об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы живем в 21 веке, и сейчас как никогда важно иметь возможность принимать важные решения дистанционно, не выходя из дома. Когда наш президент в январе этого года посещал центр управления регионом Московской области, он дал отдельное поручение разработать цифровой инструмент, который позволит проводить собрания собственников квартир в электронном виде. Сегодня такой сервис мы запускаем", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он добавил, что если житель Подмосковья является владельцем квартиры в многоквартирном доме, то чтобы проголосовать за управляющую компанию, выбрать дизайн подъезда или решить другие вопросы о доме, следует авторизоваться на портале ЖКХ dom.mosreg.ru. "Мы рассчитываем, что такие цифровые решения сделают комфортнее жизнь многих людей и помогут сэкономить время и силы", - подчеркнул губернатор.

Как пояснили в пресс-службе, основной целью перехода на проведение общих собраний собственников в электронном виде является предоставление жителям простого дистанционного инструмента для участия в жизни своего дома. Для этого создана Единая информационная аналитическая система жилищно-коммунального хозяйства Московской области на сайте dom.mosreg.ru. Отмечается, что это региональный сегмент федеральной информационной системы ГИС ЖКХ, разработанный в рамках приоритетного проекта "Умные города Подмосковья" и национальной программы "Цифровая экономика РФ".