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Более 450 млн рублей вернули в строительство жилья в Подмосковье в 2020 году

Это удалось сделать благодаря возбуждению 25 уголовных дел в связи с нарушениями законодательства в сфере долевого строительства

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Свыше 450 млн рублей удалось вернуть в строительство жилой недвижимости в Подмосковье в 2020 году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

"В 2019 году по материалам, направленным Главгосстройнадзором в правоохранительные органы, возбудили 25 уголовных дел в связи с нарушениями законодательства в сфере долевого строительства. Благодаря этому в 2020 в стройку вернулось порядка 453 млн рублей", - говорится в сообщении.

Начальник ведомства Артур Гарибян добавил, что в 2020 году сотрудники Главгосстройнадзора провели 25 внеплановых выездных проверок застройщиков.

"Ограниченное количество связано с мораторием, наложенным на проверки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции. Профильные специалисты продолжают мониторинг состояния застройщиков региона. По результатам шесть материалов были направлены в прокуратуру Московской области для инициирования проверки", - отметил Гарибян.

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