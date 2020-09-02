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В Подмосковье запущен онлайн-сервис по оповещению о ремонте на объектах водоснабжения

Он работает в пилотном режиме в городских округах Красногорск, Балашиха и Одинцово

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Онлайн-сервис по оповещению об аварийных и плановых ремонтных работах на сетях холодного водоснабжения разработан для жителей Московской области на базе личного кабинета клиента "ЕИАС ЖКХ". В настоящее время сервис работает в пилотном режиме в городских округах Красногорск, Балашиха и Одинцово, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"Если на объекте водоснабжения произошел технологический сбой, жителям моментально придет push-уведомление или оперативно появится новость на портале о факте сбоя подачи воды, причинах и сроках ее восстановления. Кроме этого, жители будут оповещены о ближайших адресах, куда будет доставлена питьевая вода в их муниципалитетах на время отсутствия ресурса. Важно, чтобы все жители в короткие сроки были проинформированы об этом", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

Зайти в новый личный кабинет можно либо с главной страницы сайта ЕИАС ЖКХ по ссылке или скачать мобильное приложение "ЕИАС ЖКХ". Оставить свои замечания можно на сайте в разделе "Поддержка пользователей".

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