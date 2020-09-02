Около 7,5 тыс. подарочных наборов для новорожденных выдали в Подмосковье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 7,5 тыс. подарочных наборов "Я родился в Подмосковье" выдали семьям в Московской области при рождении ребенка с момента запуска проекта "Стань мамой в Подмосковье". Еще свыше 65 тыс. семей получили денежную выплату в размере 20 тыс. рублей, об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, которые приводятся в сообщении, подмосковная власть оснащает учреждения современным оборудованием, привлекает для работы медицинских специалистов экстра-класса.

"Каждая мама имеет возможность, не выходя из палаты, получить первые документы малыша. Кроме того, в роддоме родителей ждет подарок: набор со всем необходимым для первого года жизни новорожденного или денежная выплата в размере 20 тыс. рублей. За год существования проекта подарочный набор получили 7,5 тыс. семей, еще более 65 тыс. выбрали денежную выплату", - отметила Стригункова.

В пресс-службе рассказали, что в подарочный набор входят более 50 предметов для матери и ребенка, среди которых одежда, аптечка, игрушки.

В материале отмечается, что право на получение подарочного набора имеют семьи, чей ребенок родился в Московской области и зарегистрирован в подмосковном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша.

Проект "Стань мамой в Подмосковье" реализуется на территории региона по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 сентября 2019 года.