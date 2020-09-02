Около 60 млн рублей выплатят педагогам и стобалльникам по ЕГЭ в Подмосковье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 54 млн рублей получат педагоги в Московской области, подготовившие стобалльников к ЕГЭ. Еще около 5,2 млн рублей выплатят в регионе выпускникам, которые набрали по 100 баллов по двум и более предметам. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Почти 60 млн рублей выплатят педагогам и выпускникам, продемонстрировавшим высокие результаты на экзаменационной кампании ЕГЭ в этом году", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что всего в текущем году 545 учителей региона подготовили ребят, получивших 100 баллов по ЕГЭ, а также 52 выпускника набрали по 100 баллов сразу по двум и более предметам.

"Результаты экзаменационной кампании показали высокий уровень подготовки наших выпускников. Во многом эта заслуга непосредственно педагогов. Мы традиционно поощряем тех, кто показывает лучшие показатели на Едином госэкзамене: как педагогов, так и выпускников. В этом году педагогам выплатят 54,5 млн рублей, а выпускникам - мультистобалльникам - 5,2 млн рублей", - добавила министр.