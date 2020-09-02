Все малокомплектные школы в Подмосковье обеспечили бесплатным питанием

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ученики начальных классов образовательных учреждений Подмосковья, в том числе и малокомплектных школ, обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Вся начальная школа у нас в Подмосковье получает горячее питание бесплатно. В регионе порядка 1500 школ, из них малокомплектных - 128", - написал Воробьев в Instagram.

В среду губернатор Подмосковья посетил одну из малокомплектных школ, Тимковскую. Ей в этом году исполняется 115 лет.

"Сейчас здесь обучается порядка 70 детей, они из ближайших деревень Богородского и Павлово-Посадского городских округов, а занятия проводят 13 учителей", - рассказал губернатор.

Перед началом учебного года президент России Владимир Путин уделил особое внимание организации бесплатного горячего питания для детей в малокомплектных образовательных учреждениях.