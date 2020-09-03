МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Санитарная авиация Московской области с начала 2020 года выполнила почти 400 вылетов. Для оказания экстренной медицинской помощи применяются вертолеты легкого класса, оснащенные необходимым медицинским оборудованием, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"Около 400 вылетов выполнила санитарная авиация в Подмосковье с начала года. Санавиация необходима для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП, пожарах, чрезвычайных ситуациях. В условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности медучреждений она позволяет оперативно транспортировать в медорганизацию пациента, которому требуется экстренная медпомощь, даже в темное время суток", - приводятся слова главы министерства Светланы Стригунковой.

В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в медицинские организации Красногорска, Подольска, Ногинска - в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах. Также в этом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Подмосковье введены в работу пять вертолетных площадок для санитарной авиации.