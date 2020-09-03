Частников в Подмосковье оштрафовали на 88 млн рублей за борщевик на участках

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья с начала года осмотрели более 20,8 тыс. земельных участков сельскохозяйственного назначения для выявления борщевика Сосновского. По итогам осмотров, которые подтвердили наличие сорняка на частной собственности, административные комиссии начислили штрафов более чем на 88 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Минмособлимущества Московской области.

"С начала 2020 года муниципальные земельные инспекторы Подмосковья осмотрели более 20,8 тыс. земельных участков сельскохозяйственного назначения для выявления нарушений земельного законодательства и борщевика Сосновского. Наличие очагов сорняка подтвердилось на 6,2 тыс. из них. По итогам осмотров, которые подтвердили наличие сорняка на частной собственности, административные комиссии начислили 88,6 млн рублей штрафов за непроведение мер по борьбе с сорняком", - приводятся в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.

Больше всего борщевика выявлено в городских округах Рузский (подтвержден на 824 земельных участках), Клин (480 земельных участков), Солнечногорск (409 земельных участков). По суммам штрафов, начисленных на нарушителей, лидируют городские округа Клин, где штрафы превысили 25 млн рублей, Егорьевск (19 млн рублей) и Солнечногорск (14,4 млн рублей).

Сотрудники земельного контроля 25 округов Подмосковья уже закончили плановые осмотры и передали дела в муниципальные административные комиссии для принятия административных мер. Земельным инспекторам осталось осмотреть еще порядка 2,9 тыс. земельных участков в течение сентября.

В прошлом году земельные инспекторы осмотрели более 15 тыс. земельных участков, борщевик Сосновского выявили на 2,2 тыс. из них.

Штрафы для собственников участков, заросших борщевиком, вступили в силу в Московской области с 1 ноября 2018 года. Для физических лиц они составляют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 150 тыс. до 1 млн рублей.