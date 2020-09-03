Более 1,1 тыс. школ задействовали для проведения "Диктанта Победы" в Подмосковье

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы" прошел более чем в 1,1 тыс. школ в Подмосковье. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

"Подмосковные образовательные учреждения стали основными площадками для проведения всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы". Сегодня жители региона написали диктант свыше чем в 1,1 тыс. школ", - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, площадки были организованы во всех подмосковных городских округах.

"Школы заранее готовились к проведению диктанта: были соблюдены все меры безопасности. Мероприятие прошло штатно, желающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны было много. Мы постарались создать в наших школах комфортные условия для всех гостей мероприятия", - отметила Каклюгина.

"Диктант Победы" - международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов. В Московской области акция прошла на базе школ, учреждений культуры и на других площадках.

Диктант впервые прошел в 2019 году, участие в акции приняли более 150 тыс. человек.